Lewis Hamilton, volano stracci in Mercedes: Bottas non segue gli ordini e prova a fregargli il punto decisivo

05 settembre 2021 a

a

a

Proprio sul finire di un Gran Premio senza brividi, dominato dall’inizio alla fine da Max Verstappen davanti a una marea di tifosi olandesi, si è sfiorato il dramma sportivo in casa Mercedes. “Occhio perché qui scoppia una bomba”, hanno commentato i telecronisti del GP dell’Olanda, rimasti sorpresi nel vedere Valtteri Bottas fare il giro più veloce proprio a due giri dal termine.

"Ecco chi prenderà il posto di Lewis Hamilton". Mercedes, bomba in Formula 1: il più impensabile dei nomi

In questo modo avrebbe tolto un punto potenzialmente decisivo al compagno di squadra Lewis Hamilton, che si sta giocando il Mondiale proprio con Verstappen. “Alza il piede”, gli intimano dai box, ma evidentemente Bottas non lo ha fatto abbastanza, perché ha comunque fatto registrare il giro più veloce. E allora Hamilton, proprio quando ormai tutto sembrava consolidato, è stato costretto a rientrare nei box e a montare le gomme per provare a riprendersi il punto addizionale.

Sbronzo marcio per 16 giorni? Sullo yacht, col casco in testa... il più strepitoso disastro di Kimi Raikkonen

Il pilota inglese ci è riuscito proprio sul traguardo, arrivando in 1’11’’097 e risolvendo così sul nascere una situazione potenzialmente esplosiva. Fatto sta che si è venuta a verificare una situazione quasi surreale, con Verstappen che sfilava davanti ai suoi tifosi e Hamilton che invece spingeva forte per riprendersi il giro più veloce, sottrattogli quasi per sbaglio dal compagno Bottas. “Non ho neanche provato a farlo”, si è giustificato Valtteri dopo aver tagliato il traguardo: avrebbe però potuto alzare di più il piede, dato che sul volante vedeva quanto stava andando forte…

"I fischi ad Hamilton? I miei tifosi facciano quel che vogliono": Verstappen brutale contro il campione Mercedes, rissa in F1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.