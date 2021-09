Mercedes, bomba in Formula 1: "Ecco chi prenderà il posto di Lewis Hamilton", il più impensabile dei nomi

04 settembre 2021 a

Sulle piste del circus di Formula 1, ora in Olanda, continua il brutale duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ma già impazza il mercato-piloti. Soprattutto in Mercedes, poiché in Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz verranno confermati e in Red Bull sicuramente lo sarà Verstappen e quasi certamente anche Sergio Perez. Come è noto, in Mercedes, non ci sarà più posto per Valtteri Bottas, il finlandese che soprattutto quest'anno ha deluso e al quale è già stato comunicato che non verrà rinnovato.

Così, al fianco di "re" Hamilton, il prossimo anno ci sarà George Russell, il baby-fenomeno che corre con la Williams e che lo scorso anno, all'unica gara disputata con la Mercedes quanto Hamilton era ko per coronavirus, vide sfumare la sua prima vittoria in F1 per un clamoroso errore dei tecnici ai box. Insomma, Russell è uno che promette benissimo, un fuoriclasse secondo tutti gli addetti ai lavori, anche se giovanissimo e se ogni tanto ha dei cali di concentrazione. Ma il futuro, a 23 anni, è tutto suo (e di Leclerc e Verstappen).

Ma quando Hamilton smetterà, chi prenderà il suo posto? Lewis dovrebbe - o potrebbe - lasciare la Mercedes al termine della prossima stagione, con cui ha ancora il contratto. E poi? L'indiscrezione viene rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, che dà conto del piano del team principal Toto Wolff, il quale vorrebbe promuovere in F1 Nick de Vries, 26 anni, il campione della Formula E proprio con la Mercedes. "È il momento che la gente riconosca il suo talento - ha affermato Wolff -. De Vries è un elemento chiave della nostra squadra di Formula E e vorrei che restasse in famiglia. Certo, se ci sarà un'occasione in F1 non lo fermerò", ha concluso Wolff. Insomma, il piano sembra essere già delineato.

