Salernitana, dopo Ribery arriva lui: dopo Champions e Mondiale... altro svincolato extra-lusso

Dalla Champions League e dai Mondiali alla Salernitana. Dopo il colpo Ribery, arrivato a parametro zero per 1,5 milioni di euro a stagione, i campani neopromossi di mister Castori potrebbero mettere a segno un nuovo clamoroso acquisto: quello di David Luiz, centrale difensivo brasiliano tra i più forti (o perlomeno famosi) degli ultimi 10 anni. È il Corriere dello Sport diretto da Ivan Zazzaroni a sganciare la bomba, sotto forma di "suggestione". Arrivato in Europa grazie al Benfica nel 2007, il riccioluto nazionale verdeoro ha formato una coppia inossidabile con l'ex milanista Thiago Silva nella Seleçao, attraversando però anche l'onta del Maracanazo, l'umiliante sconfitta per 7-1 contro la Germania nella semifinale dei Mondiali di casa nel 2014.





Dal 2011 allo scorso giugno, l'oggi 34enne Luiz ha giocato con top player europei come Chelsea, Psg (ancora in coppia con Thiago), di nuovo Chelsea e infine Arsenal, venendo però travolto dalle critiche nella delicatissima fase post-Wenger. Rimasto svincolato dopo il termine del contratto con i Gunners, nei giorni scorsi era stato offerto dal suo agente anche alla Lazio ma mister Sarri avrebbe cortesemente declinato. Ora il Corsport affaccia l'ipotesi Salernitana (la cui proprietà era in mano al presidente laziale Claudio Lotito fin a poche settimane fa) anche se non c'è un ostacolo da poco: i Cavallucci Marini hanno la lista over completa con l'arrivo del giovane attaccante Cedric Gondo, svincolato dalla Lazio. Proprio un'uscita con la formula della rescissione del contratto potrebbe permettere a quel punto il tesseramento di Luiz.

