Pelè, "in ospedale da una settimana". Ricovero nascosto: girano voci di uno svenimento

06 settembre 2021 a

a

a

Quali sono le reali condizioni di salute di Pelè? L’ex fuoriclasse brasiliano, che compirà 81 anni il prossimo ottobre, è ricoverato da quasi una settimana all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, scelto solitamente dai vip in Brasile quando hanno bisogno di cure e discrezione. Infatti non era trapelato nulla riguardo al suo ricovero, almeno fino ad oggi.

"Siamo qui da 3 giorni...". Leo Messi mai visto prima: partita sospesa? La Pulce si scaglia contro i brasiliani

E le informazioni che arrivano da San Paolo non sono per nulla chiare: non è al momento dato sapere con certezza il motivo per il quale Pelè è stato ricoverato e nemmeno quanto tempo ancora trascorrerà in ospedale, dopo esservi entrato lo scorso martedì. Ufficialmente si è parlato soltanto di “esami di routine”, però sembra poco plausibile: una settimana intera per svolgere dei normali controlli? Poi c’è la versione ufficiosa, quella trapelata dalla stampa brasiliana, secondo cui ci sarebbe uno svenimento alla base del ricovero.

"Quei quattro devono uscire, subito". Irruzione in campo dell'Asl: delirio-Covid in Brasile-Argentina, finisce malissimo

Pelè ha però smentito questa versione intervenendo sui suoi profili social ufficiali: “Non sono svenuto. Ci sono andato per esami di routine che non ero riuscito a fare a causa della pandemia. Fate sapere che non potrò giocare domenica prossima”, ha chiosato in maniera ironica. Anche le persone vicine all’ex fuoriclasse brasiliano hanno ribadito alle agenzie di stampa che non si tratta di nulla di grave e che non c’è motivo di preoccuparsi.

L'Italia si complica la vita da sola: Jorginho sbaglia il rigore, la Svizzera rimette in gioco la qualificazione al Mondiale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.