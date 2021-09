Saadi Gheddafi ridotto così dopo 7 anni di torture in carcere: foto sconvolgente dalla Libia

07 settembre 2021 a

a

a

Saadi Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, che era detenuto in una prigione di Tripoli, è stato rilasciato in esecuzione di un ordine del tribunale. Era detenuto con l’accusa di crimini commessi contro i manifestanti nel 2011 e dell’uccisione nel 2005 dell’allenatore di calcio libico Bashir al-Rayani. Saadi ha avuto un passato da calciatore professionista e nel 2003 esordì in Serie A, a Perugia, grazie all’ex presidente della società umbra Luciano Gaucci. L’arrivo del figlio di Gheddafi fu celebrato con una festa sfarzosa a Torre Alfina, nel castello del 1200 della famiglia Gaucci.

Risultò infatti positivo all’antidoping dopo la sfida Perugia-Reggina e furono pochi i minuti giocati il primo anno. Dopo un altro anno al Perugia, nel frattempo retrocesso in serie B, Gheddafi passò all’Udinese e poi alla Sampdoria. Nel 2002 la Lafico (Libyan Arab Foreign Investment Company), a capo della quale c’era proprio lo stesso Saadi, acquistò circa 6,4 milioni di azioni della Juventus, pari al 5,31% del capitale.

Video su questo argomento L'atrocità: il figlio di Gheddafi torturato Viene massacrato dalla milizia islamica Attenzione, immagini forti: ecco il video Virzì Giulia

Lasciata l’Italia il terzogenito di Gheddafi, durante la guerra civile libica, nel settembre 2011 fuggì in Niger. Venne catturato e incarcerato a Tripoli nel 2014. Saadi, ora 47enne, era noto per il suo stile di vita da playboy durante la dittatura di suo padre. Nell’agosto del 2015 venne diffuso un video in cui Saadi veniva torturato dalle milizie islamiche. Il 19 dicembre 2017 la famiglia riferì di aver perso ogni contatto con lui, detenuto in isolamento senza la possibilità di vedere neanche il suo avvocato. Nell’aprile del 2018, la corte d’appello lo ha assolto dall’omicidio di Rayani. "Lo avrebbe fatto mio padre (Luciano, presidente di quella società - ndr), lo faccio io anche a nome di mio fratello Alessandro: se Saadi vuole, qui troverà sempre una porta aperta, lo aspettiamo a braccia aperte" ha annunciato Riccardo Gaucci. "Io e la mia famiglia abbiamo conosciuto bene Saadi - ha detto ancora il figlio di Luciano -, impensabile che potesse aver commesso i crimini di cui era accusato, troppo rispettoso e umile".

Suv dimenticato da quattro anni: era di Gheddafi Jr La Guardia di Finanza è intervenuta a sequestrarlo come tutti i beni della famiglia Gheddafi. Era diventato un'attrazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.