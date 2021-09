Michael Schumacher, lo straziante racconto dei figli: "Ecco che padre era. Quando tornava a casa..."

10 settembre 2021 a

Da mercoledì su Netflix è apparso il documentario che racconta la straordinaria carriera di Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo di Formula 1 che dopo quel tragico incidente sulla neve del 29 dicembre 2013: da allora la famiglia ha mantenuto il massimo riserbo, si sa solo che l’ex pilota è vivo ma non in che condizioni versa. Di certo non si tratta di una situazione facile, come si evince dalle parole della moglie Corinna.

“Non ho mai incolpato Dio per quello che è successo in quel giorno maledetto - ha dichiarato - ma siamo stati colpiti nel momento più felice della nostra vita. Michael mi manca ogni singolo giorno. Ma è ancora qui, è diverso, ma è qui e ci dona tutta la sua forza”. All’interno del documentario c’è spazio anche per i sentimenti dei figli. “Se penso al passato - sono le parole di Mick - vedo noi quattro che ci divertiamo da qualche parte. È ingiusto che quei momenti non ci siano più”.

“Io e papà abbiamo in comune una grande passione - ha aggiunto Mick - mi piacerebbe parlare con lui di automobilismo, è un pensiero che non mi abbandona mai. Lui era il mio eroe, il mio idolo, pensavo che un giorno avrei voluto essere come lui”. La figlia Gina Maria ha invece condiviso il ricordo più bello che conserva del padre: “Quando tornava a casa dopo il lavoro, ci chiedeva di raccontargli cosa avevamo fatto e ci ascoltava, trovava sempre tempo per stare con noi”.

