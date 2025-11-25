Michael Schumacher, il crollo dell'amico: "Mi sento a disagio, vi dico tutto"

A quasi dodici anni dal grave incidente sugli sci che ha segnato la vita di Michael Schumacher a Méribel, emergono inquietudini e supposizioni più che rivelazioni vere e proprie. Richard Hopkins, ex dirigente di Red Bull e McLaren, ha condiviso con Sport Bible alcune riflessioni sul sette volte campione del mondo, esprimendo dubbi sul suo futuro pubblico.

"Mi sento un po’ a disagio a dirlo, ma non credo che lo rivedremo", ha dichiarato, sottolineando il riserbo imposto dalla famiglia.La moglie Corinna custodisce gelosamente ogni dettaglio sulle condizioni cliniche di Michael, che continua le cure nella residenza svizzera. Solo un ristretto gruppo di intimi, come Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger, ha accesso alla villa, e chiunque li visiti è vincolato al rispetto della privacy. Hopkins, che non fa parte di questa cerchia, ha precisato: "Io non appartengo alla sua cerchia più intima".