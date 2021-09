José Mourinho, i complimenti di Carlo Mazzone al tecnico portoghese per la gioia e la corsa dopo Roma-Sassuolo

13 settembre 2021 a

Romano, romanista e da sempre nei cuori dei tifosi giallorossi: Carlo Mazzone sa bene cosa vuol dire correre e festeggiare sotto la curva. Lo fece in quel famoso Brescia-Atalanta del 2001 verso i tifosi dell'Atalanta, ma quelle più emblematiche e simboliche sono state le esultanze e le gioie sotto la Curva Sud della Roma, da allenatore e da tifoso.

Al gol di El Shaarawy contro il Sassuolo, Mourinho si è liberato in una corsa verso la tifoseria più calda, ricordando proprio quel mister che ha allenato la Roma dal 1993 al 1996. E proprio Mazzone ha lo ha voluto esaltare con un post sul proprio profilo Instagram: "Una corsa verso i nostri tifosi bellissimi, una corsa dopo una vittoria! Una corsa da romanista!!!", ha postato l'ex tecnico.

E da domenica notte i tifosi romanisti sono impazziti per quella corsa di Mou: foto e video di Mou rimbalzano su siti e social, nelle radio si parla praticamente solo di lui e di come ha plasmato una squadra che quattro mesi fa si giocava l’ottavo posto proprio come il Sassuolo e c’è chi gli propone persino di "fare da padrino a mio figlio. Lo battezziamo sabato". Insomma il portoghese ha già conquistato i cuori dei tifosi giallorossi.

