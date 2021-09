Eusebio Di Francesco esonerato dall'Hellas Verona dopo tre giornate, clamoroso in Serie A: chi arriva al suo posto

14 settembre 2021 a

Clamoroso: dopo solo tre giornate di Serie A, Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore dell'Hellas Verona. Il club veneto ha comunicato l'esonero. Il tecnico paga le tre sconfitte in altrettante giornate di campionato, l'ultima ieri - lunedì 13 settembre -in casa del Bologna.

L'Hellas Verona comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra", si legge nella nota. "Il club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta".

Ora, in pole per la panchina dell'Hellas, ci sarebbe Igor Tudor, preferito a Maran e Iachini. Ma quella di Di Francesco, dopo sole tre giornate, non è l'unica panchina che traballa: secondo quanto trapela, anche Semplici al Cagliari rischierebbe l'esonero: al suo posto potrebbe arrivare Diego Lopez.

