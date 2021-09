Inter, Diego Milito massacra Romelu Lukaku: "Ciò che nessuno dovrebbe mai fare"

15 settembre 2021 a

a

a

Diego Milito sarà bordocampista in tv su Amazon Prime Video per Inter-Real Madrid di stasera, mercoledì 15 settembre, a San Siro in Champions League. "Lautaro è cresciuto tanto, non abbastanza. Ha ancora enormi margini perché la sua forza è nella testa: ha idee chiare, ascolta, vuole imparare. Prima si arrabbiava troppo in campo, ora è migliorato anche in questo grazie a una mentalità da top player. Ha preso la strada giusta ormai. E se prima la scena era tutta per Lukaku, ora è Lautaro il centro dell’attacco: un bene per lui", ha rivelato in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Milito voleva ammazzarlo". Spogliatoio dell'Inter in rivolta contro Balotelli, Materazzi svela cos'è successo l'anno del triplete

Poi ha parlato del passato nerazzurro: "Mourinho? Mi sarebbe piaciuto rivederlo in nerazzurro per tutto quello che abbiamo passato insieme, ma Roma è una piazza adatta a lui e adesso la sua squadra diventa un osso duro per tutti. Oltre alla bravura e alla preparazione, ha quel tocco speciale e unico. La capacità di dare entusiasmo: si vede già come la tifoseria sia tutta ai suoi piedi. José è ancora nella chat nerazzurra dei tripletisti, è il nostro modo di tenerci in contatto. Così adesso dopo ogni vittoria gli facciamo gli auguri in chat", rivela Milito.

Serie A, Lukaku e Lautaro fanno 30: l'Inter riparte dal 2-1 sulla Samp e resta in scia della Juve

Una citazione anche per Lukaku: "C'è una cosa che non devi mai fare, promettere qualcosa che non puoi mantenere. Ci può stare che un giocatore come lui che tanto ha dato scelga di andare altrove, ma i tifosi sono delusi proprio per quelle dichiarazioni di fedeltà prima di andare via al Chelsea. Io sono stato vicino al Real Madrid come poi sono stato vicino al PSG, ma l'Inter per me è stata una scelta di vita. Ero al top, ero felice, ero a San Siro che sarà sempre casa", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.