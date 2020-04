Marco Materazzi su Mario Balotelli: "La maglia gettata contro il Barça? Milito voleva ammazzarlo, ma non per quello"

17 aprile 2020 a

a

a

Marco Materazzi ha svelato un retroscena su Mario Balotelli e la famosa notte del 20 aprile 2010, ricordata per il 3-1 dell’Inter ai danni del Barcellona in Champions League ma anche per la maglia a terra gettata dall’allora 20enne attaccante italiano. “Sì, le diedi a Mario, ma non per la maglia”, ha svelato Materazzi in una diretta social: “Io gli voglio bene, ma quella volta se l’era proprio meritata. Oggi siamo praticamente fratelli, ma in quella circostanza fece una cosa che non doveva fare: giocare male. Il discorso della maglietta passò in secondo piano. Prima della partita, sul pullman, ci disse che sarebbe entrato e avrebbe giocato male. A quel punto gliele promisi. Quando entrò, fece un’azione tirando da fuori anziché andare in contropiede: c’era Milito in panchina che lo voleva ammazzare”.

Maurizio Sarri, il primo viaggio dopo il virus: "A Roma con la Juventus e poi qualsiasi tappa europea"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.