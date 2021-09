Mario Sconcerti e la Champions, "l'Inter di Inzaghi meglio di quella di Conte". Milan, allarme per Pioli

16 settembre 2021 a

"Ricominciamo", vietato fare drammi. Dopo la doppia sconfitta all'esordio delle milanesi in Champions League, l'editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti getta acqua sul fuoco. L'Inter perde in casa contro il Real Madrid con beffardo gol al 90', "quasi una smorfia sulla partita complessiva", sottolinea Sconcerti visto che "il Real è stato a lungo dominato, senza grande ritmo, ma è quando si va lenti che si vede chi gioca meglio". E l'Inter, al piccolo trotto, "è stata decisamente superiore".

L'Inter di Simone Inzaghi è cresciuta rispetto a un anno fa, quando con Antonio Conte steccò in Europa, "perché questa crescita è gestita da un uomo normale, che la lascia esprimersi, non esaspera le idee". "La partita - conclude il decano dei commentatori sportivi italiani - dice comunque una verità di fondo, l'Inter è tecnicamente dentro la Champions".



E il Milan? Decisamente "meno all'altezza", perché contro il Liverpool "ha quasi soltanto subìto. Anche sul due a uno il risultato sembrava uno scherzo della partita". "Non conta la sconfitta, quella capita spesso a Liverpool. È più indicativo il modo in cui è arrivata" e dunque Pioli farebbe bene a essere un po' inquietato. "Ma non va ancora dato importanza a niente", assicura Sconcerti: "Si cerca per tutti una dimensione di gara, una capacità di partecipare al torneo". E in questo senso l'Inter sembra più avanti dei cugini.

