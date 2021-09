Leo Messi al Psg, è già un caso. Pochettino lo sostituisce e viene umiliato in mondovisione

20 settembre 2021 a

Non è stato l'esordio da titolare al Parco dei Principi che Lionel Messi aveva sognato. Col Psg contro il Lione la Pulce è stata sostituita da Mauricio Pochettino al 75', con il risultato fermo sull'1-1. Il cambio non è stato preso bene da Messi che ha lasciato il campo con un'espressione piuttosto perplessa e non ha stretto la mano al suo allenatore. "Che piacciano o no, sono chiamato a fare delle scelte. La decisione di toglierlo è per preservarlo da un possibile infortunio", ha spiegato Pochettino.

Messi ha preso un incrocio dei pali su punizione e a un quareto d'ora dalla fine è stato richiamato in panchina dall'allenatore. L'ex Barcellona, scuro in volto, non ha stretto la mano al connazionale, con cui ha avuto un breve colloquio. Pochettino ha poi spiegato a fine gara cosa si sono detti i due e il perché della sostituzione.

"Sanno tutti che abbiamo grandi giocatori in squadra e una rosa molto ampia di 35 elementi - le parole dell'ex allenatore del Tottenham -. In ogni partita devo fare delle scelte, che possono piacere o non piacere, essere positive oppure no. Leo? Gli ho chiesto come stava e lui mi ha risposto che stava bene". Un gesto, quello di Messi, Un gesto che ha però fatto infuriare i tifosi del Psg ed esplodere i social di tutto il mondo. Tra Messi ed il suo nuovo club sembra già terminata l’atmosfera da luna di miele.

