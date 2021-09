Leo Messi, tripletta con l'Argentina e supera Pelè: gol da fantascienza contro la Bolivia, ecco il video

10 settembre 2021 a

Non che non lo fosse già prima, ma dalla notte arriva l'ennesima conferma: sì, Leo Messi è leggenda. L'ultimo capitolo scritto dalla Pulce è la clamorosa tripletta con la quale ha consegnato la vittoria all'Argentina contro la Bolivia, un secco 3-0 nell'ultima partita di qualificazione ai Mondiali del 2022. Uno dei gol, quello che potete vedere qui nel video, è pura fantascienza calcistica, un vero e assoluto capolavoro.

Il fuoriclasse ora in forza al Psg ha così battuto il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelè. Messi ha segnato al 14', al 64' e all'88 davanti ai 25.000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires, per la prima volta aperto al pubblico dall'inizio della pandemia. Per Messi si trattava della 153esima presenza con l'Albiceleste: salendo a 79 gol, supera anche l'altra leggenda. Pelè.

Negli altri match disputati nella notte si segnalano il 2-0 del Brasile sul Perù con le reti di Everton Ribeiro e Neymar, e il successo per 1-0 dell'Uruguay sull'Ecuador con una rete nei minuti di recupero del cagliaritano Gaston Pereiro. Vittorie anche per il Paraguay 2-1 sul Venezuela e per la Colombia 3-1 contro il Cile.

