Leo Messi al Psg, la "clausola fedeltà". La rivelazione: quanto guadagna davvero all'anno, cifre mostruose

Quanto guadagna (veramente) Leo Messi al Paris Saint Germain? I 30 milioni di euro all'anno ufficializzati al momento del passaggio alla corte dell'emiro avevano fatto pensare a un accordo al ribasso rispetto ai ponti d'oro che gli garantiva il Barcellona. Nulla di più falso. Secondo l'Equipe infatti, il più autorevole magazine sportivo francese, già dalla prossima stagione la Pulce percepirà la bellezza di 40 milioni di euro netti, "grazie a un bonus che potrà incassare di nuovo se decidesse di rimanere anche per il terzo anno a Parigi", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Facendo i conti in tasta al 34enne argentino, il numero 10 si metterà in tasca 110 milioni di euro in tre stagioni inclusa una quota in criptomoneta. Nuove frontiere del calciomercato, ovviamente precluse ai comuni mortali.

Le cifre, astronomiche, non sono un dettaglio perché riallineano una situazione potenzialmente esplosiva e un po' imbarazzante nello spogliatoio del Paris Saint Germain. Messi è unanimemente considerato il giocatore più forte del pianeta, ancora oggi. Neymar era andato via dal Barcellona proprio per "spodestare" in questa speciale classifica l'amico e compagno in blaugrana. Per convincerlo a restare a Parigi nonostante le frustrazioni in Champions, il Psg aveva rinnovato il contratto al brasiliano appena la scorsa primavera fino al 2025, con un anno in opzione, garantendogli proprio 40 milioni.

Messi aveva accettato la corte-lampo dell'emiro accontentandosi, nella sorpresa generale, di uno stipendio leggermente più basso. Ora però l'Equipe ha svelato l'arcano: in ballo c'era anche una "clausola fedeltà" che gli farà scattare l'aumento dell'ingaggio del 30% già da giugno in caso di permanenza. Si tratta di 15 milioni lordi, 10 al netto di imposte, escludendo tra l'altro gli altri potenziali bonus individuali e di squadra. Peraltro, l'altra stella dei parigini, Kylian Mbappè, guadagna meno sia di Leo sia di O' Ney e per questo avrebbe intenzione di andare a fare la stessa solitaria (strapagata) al Real Madrid, la prossima estate.

