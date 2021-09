Leo Messi, "com'è conciato?". Dallo spogliatoio esce questa foto, ridotto così: Dybala gli ride in faccia

06 settembre 2021 a

a

a

Quanto accaduto in Brasile-Argentina è semplicemente sconcertante, nonché la prova che i tempi sono di gran lunga peggiorati a causa della pandemia. Senza la quale sarebbe stato praticamente impossibile assistere a un’invasione di campo da parte dei sanitari, che volevano trascinar via dal campo quattro argentini provenienti dalla Premier League, il tutto a partita già iniziata.

"Siamo qui da 3 giorni...". Leo Messi mai visto prima: partita sospesa? La Pulce si scaglia contro i brasiliani

Si sono sprecati i meme su questa tristissima e a tratti inspiegabile vicenda: in particolare ha fatto il giro del mondo lo scatto che raffigura Neymar e Messi, fianco a fianco ed entrambi con le mani in faccia. Notevoli però anche le foto che arrivano dall’interno degli spogliatoi: mentre tutti discutono e cercano di capire che sta succedendo, Paulo Dybala se la ride come un matto perché si rende conto che Messi ha addosso una pettorina da fotografo.

Evidentemente il giocatore della Juventus deve averlo trovato esilarante e senza senso, ma d’altronde nulla di quanto accaduto allo stadio di San Paolo ha avuto senso: i quattro argentini di Premier sono stati accusati di aver violato il protocollo sanitario anti-Covid, la partita è stata ufficialmente sospesa e adesso il Brasile rischia di perderla 3-0 a tavolino. Ancor più inquietante il fatto che l’Argentina fosse lì da tre giorni: perché i sanitari hanno atteso dopo il fischio d’inizio per dar vita a questa farsa?

"Quei quattro devono uscire, subito". Irruzione in campo dell'Asl: delirio-Covid in Brasile-Argentina, finisce malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.