Inter, scontro col Napoli anche sul mercato: "Obiettivo primario", sfida per il colpaccio a costo zero

Il Napoli è l’unica squadra italiana ancora a punteggio pieno, ma attualmente si trova alle spalle dell’Inter (3 vittorie e 1 pareggio) che ha giocato una partita in più, quella vinta ieri in rimonta per 1-3 sul campo della Fiorentina. Le squadre allenate da Spalletti e Inzaghi sono quelle che finora hanno meglio impressionato gli addetti ai lavori, anche se il campionato è appena iniziato ed è troppo presto per sbilanciarsi in pronostici.

Lo scontro diretto è in programma soltanto il 21 novembre, a San Siro: in quell’occasione sarà interessante vedere come si presenteranno le squadre a livello di classifica, ma l’impressione è che possa essere una prima sfida di un certo peso. Lo scontro attualmente in corso per il vertice della classifica potrebbe ripetersi anche sul mercato: stando alle ultime indiscrezioni, sia l’Inter che il Napoli sarebbero interessati ad Andrè Onana. In scadenza con l’Ajax e quindi prendibile a zero per la prossima estate, il portiere classe ’96 rappresenta un’opzione valida per entrambi i club.

I nerazzurri devono trovare un successore di Handanovic: Marotta e Ausilio avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del portiere camerunese, che vedrebbe nell’Inter una primissima scelta. Occhio però al Napoli, che avrebbe fatto un sondaggio approfondito: Giuntoli è alla ricerca di un elemento da affiancare a Meret, dato che questa dovrebbe essere l’ultima stagione di Ospina in azzurro.

