Genoa, addio ad Enrico Preziosi dopo 18 anni: le mani degli americani, a chi passa il club

Dopo oltre diciotto anni, il Genoa cambia padrone. Enrico Preziosi ha ceduto l’intero pacchetto azionario del club rossoblù al fondo statunitense 777 Partners, che a livello calcistico nel calcio europeo detiene già una quota del 6% del Siviglia.. Preziosi aveva rilevato il Grifone nell’estate 2003, salvandolo dal fallimento. In arrivo l'annuncio ufficiale della vendita e la presentazione della nuova proprietà.

Il presidente Preziosi non manterrà alcuna quota societaria del Genoa, ma soltanto un incarico istituzionale, probabilmente nei rapporti fra la società rossoblù e la Lega Calcio. "Si chiude così un ciclo lunghissimo di gestione societaria: nessun presidente della storia genoana aveva infatti gestito il club per quasi un ventennio. Da domani comincia un’altra storia", rivela la Gazzetta dello Sport.

L'operazione avviata alcuni mesi, dopo la due diligence, dovrebbe costare 150 milioni di euro compresi i debiti del club rossoblu. La struttura attuale, a partire dall'amministratore delegato Alessandro Zarbano, resterà in carica, anche se la nuova proprietà sta preparando un nuovo innesto, si tratta di Sean Sogliano come direttore sportivo. Il fondo 777 Partners ha bonificato la prima tranche della quota prevista per il passaggio di proprietà. Si tratterebbe di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

