Gigio Donnarumma "rimpiangerà la protezione delle panchine": incubo infinito, la brutta voce rilanciata da Dagospia

Periodaccio per Gigio Donnarumma, l'eroe azzurro di Euro 2020 finito dritto dritto in panchina nel Psg. Già, dietro a Keylor Navas, il costaricano che conta sull'appoggio dello spogliatoio (oltre ad essere un ottimo portiere). Talmente un periodaccio che, ora, iniziano a circolare delle voci circa un ritorno di fiamma con la Juventus, che a lungo è stata vicinissimo all'ex portiere del Milan senza però riuscire a portarlo a Torino a causa dei noti problemi in bilancio.

E questo periodaccio, potrebbe presto arricchirsi di un nuovo momento assai indigesto. Già, fari puntati sul prossimo 6 ottobre. In quell'occasione, infatti, si disputerà il match tra Italia e Spagna di Nations League, la semifinale per la precisione. E quella partita la si giocherà proprio a San Siro, il vecchio stadio di Gigio, quello del Milan, di quel Milan con cui si è lasciato nel peggiore e più traumatico dei modi, con i tifosi rossoneri inferociti contro di lui.

E insomma, per Donnarumma quella partita potrebbe essere un incubo. E di questo potenziale incubo ne dà conto anche Dagospia, con un titolo-flash che recita: "Forse Gigio Donnarumma rimpiangerà la protezione delle panchine parigine, quando mercoledì 6 ottobre ritornerà a calcare il prato di San Siro, nella semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. Il tam-tam dei tifosi milanisti promette grande contestazione...", conclude Dago. Insomma, i rossoneri starebbero organizzando la protesta...

