Champions, Schakhtar-Inter: Traore contro Dumfries, infortunio choc: gamba disintegrata, immagini spaventose

Alla seconda giornata dei gironi di Champions League, l’Inter è subito chiamata a un appuntamento da non fallire. Quello con lo Shakhtar allenato da De Zerbi, che pure è partito con il piede storto avendo perso a sorpresa la prima contro lo Sheriff Tiraspol, è già uno scontro diretto fondamentale per il secondo posto. All’esordio i nerazzurri hanno disputato una gran partita contro il Real Madrid, ma alla fine non hanno raccolto quanto meritato e hanno perso 1-0.

Con lo Shakhtar l’Inter è subito partita forte, ma dopo nemmeno dieci minuti il gioco è stato interrotto a lungo per un bruttissimo infortunio capitato a Traorè. L’attaccante degli ucraini è stato vittima di una torsione innaturale del ginocchio dopo una caduta su Dumfries: in pratica i due si sono scontrati in maniera assolutamente fortuita e Traorè ha avuto la peggio, dato che gli è rimasto sotto il ginocchio. Momenti drammatici, seguiti dall’ingresso della barella e dall’uscita tra le lacrime, con la consapevolezza di aver subito un infortunio molto grave.

Poi la partita è ripresa e i nerazzurri hanno premuto il piede sull’acceleratore, colpendo anche una traversa con Barella: il centrocampista azzurro ha lasciato partire una conclusione dai 25 metri che non avrebbe lasciato scampo al portiere, salvato soltanto dal legno.

