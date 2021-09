Gianluigi Donnarumma, debutto vincente in Champions League per l'ex rossonero: "Lo sognavo proprio così"

29 settembre 2021 a

“Sognavo un debutto in Champions così e si è realizzato”. Gianluigi Donnarumma commenta così l’esordio da protagonista nel più prestigioso palcoscenico continentale, quello dell’Europa che conta, dalla prospettiva privilegiata del Psg delle meraviglie e oltretutto contro il City nella sfida dei nomi più roboanti della competizione.

“È fantastico giocare con tutti questi campioni, è incredibile: ti aiutano tantissimo, ti fanno crescere. È stupendo e complimenti anche a Leo per il suo primo gol al Psg, poi vabbé... sappiamo tutti che è un fenomeno”. Un periodo non facile per lex rossonero quello dopo l'addio al Milan, inframezzato dalla vittoria all'Europeo con l'Italia. "Mi viene da ridere, mi faccio una risata, ogni volta che apro il telefono ne leggo tantissime. Ci passo su perché so della mia forza, so chi sono, non c’è nessun tipo di problema. Sono felice di essere qua, ho la società che mi sostiene sempre. Mi faccio una risata quando leggo queste scemenze sui social”, spiega Gigione.

“Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine: mio padre, mia mamma, la mia fidanzata. Li ringrazio tanto perché non è stato un periodo facile, ma ne sono uscito perché ho una famiglia incredibile, ero sereno e sapevo che sarebbe arrivato questo momento e me lo sarei goduto insieme a loro”, conclude il portiere del Psg.

