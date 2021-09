Gigio Donnarumma sempre in panchina, mister Pochettino lo umilia: "Se gioca in Champions?"

27 settembre 2021 a

Ottava vittoria per il Paris Saint-Germain che in Ligue 1 ha iniziato con un percorso netto e ben 24 punti su altrettanti disponibili. Ma rimane il rebus portiere con l'ennesima panchina di Gianluigi Donnarumma. Il tecnico Mauricio Pochettino ha commentato il successo dei suoi, ma si è anche soffermato sulla vicenda portieri ribadendo la sua idea di guardare gara dopo gara. Abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo stati una squadra forte. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo avuto momenti diversi nella partita ma non abbiamo mai sofferto", ha commentato Pochettino.

"Non so se questa sia stata la gara perfetta, ma sono belle sensazioni per questi tre punti conquistati. Otto vittorie in otto partite sono un buon bottino. Il dualismo tra portieri? Ho sempre detto e lo ribadisco: prima di ogni partita decido se giocherà Navas e Donnarumma", ha ribadito il tecnico che però in campionato ha quasi scelte sempre il primo.

Pochettino ha anche parlato della prossima gara in Champions League, domani martedì 18 settembre al Parco dei Principi contro il Manchester City: "Penso che questa vittoria sia un buon modo per prepararsi ad accogliere il Manchester City in una competizione, la Champions League, molto importante per il club e contro un avversario molto forte". E Donnarumma? "Gioca contro il City? Da decidere", ha ribadito Pochettino.

