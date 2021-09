Stephan El Sharawy, storia ampiamente finita con Ludovica Pagani: il Faraone pensa solo alla Roma

29 settembre 2021 a

È finita la storia d’amore tra il calciatore Stephan El Shaarawy e la blogger Ludovica Pagani. Da quando la Roma è allenata da Mourinho, “il Faraone” pensa solo al calcio e spera di ritrovare la Nazionale di Roberto Mancini. La relazione tra El Shaarawy e la Pagani è andata avanti per molto tempo in gran segreto. I due, infatti, non hanno mai ufficializzato il loro rapporto nonostante le foto dei paparazzi e le segnalazioni su Instagram.

La Pagani è salita alla ribalta anche per il suo rapporto con il mondo del calcio, si è presentata in alcune trasmissioni ed in più sui social si è fotografata con le magliette di alcune squadre italiane. L'influencer aveva ammesso che oltre a essere il suo giocatore preferito, l’attaccante della Roma era anche il suo uomo ideale.

Stephan El Shaarawy aveva condiviso infatti una foto simile pubblicata anche dalla Pagani che si trovava nel medesimo posto del calciatore. Con unno scatto dove si vedevano due mani intrecciate, accompagnate da un cuore. Non sono però mai usciti allo scoperto i due e adesso arrivano, secondo il settimanale Chi, le voci di una rottura tra i due.

