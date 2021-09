Red Bull-Mercedes, ora Horner sfotte Toto Wolff: "Più si arrabbia più mi diverto", altissima tensione

30 settembre 2021 a

Il mondiale di Formula 1 ha preso una piega molto appassionante grazie al testa a testa serratissimo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con quest’ultimo che sta facendo di tutto per provare a strappare il titolo al campionissimo britannico. La sfida è però accesa anche tra i due team principal, Chris Horner e Toto Wolf: ogni volta che si trovano davanti a un microfono, non si fanno mancare frecciatine destinate al rivale.

Mercedes è avanti dopo le ultime gare, ma Red Bull è stata brava a limitare i danni negli ultimi due Gran Premi che non le erano favorevoli già in partenza. “C'è molto rispetto tra le due squadre, ma io e Toto siamo diversi - ha dichiarato Horner a ServusTV - ho già detto che preferisco sedermi al muretto, mentre lui vuole rimanere accanto all’addetto stampa. Più Toto si arrabbia, più è divertente per me”. Tornando serio, il team principal della Red Bull ha analizzato la sfida in atto con la Mercedes: “È fattibile ma possiamo sconfiggerla solo se diamo il 100% in ogni weekend di gara, perché Hamilton è il pilota più vincente e continua a guidare a un livello molto alto”.

“Alla fine dei Gran Premi - ha continuato Horner - è sempre esattamente dove dovrebbe essere. Ma siamo tutti motivati a mille, anche perché a Sochi è andata molto meglio di quanto sperassimo. Abbiamo smarcato la quarta power unit, affrontando due circuiti Mercedes e rimanendo dietro di soli due punti”.

