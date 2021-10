Marc Marquez durissimo contro Fabrizio: "Come fai a dire una roba simile?", scontro dopo la morte del cugino di Viñales

Lorenzo Pastuglia 01 ottobre 2021 a

Volato ad Austin per il quartultimo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP, Marc Marquez ha risposto polemico alle accuse lanciate da Michael Fabrizio, che in un post su Instagram aveva deciso di non correre la gara si Sbk a Jerez dopo la morte del cugino di Maverick Viñales, Dean Berta.

L’italiano aveva citato proprio lo spagnolo come un esempio negativo per le nuove generazioni. "Valentino Rossi anni fa, quando Marquez è entrato in MotoGP, è stato criticato, dicendo che si lamentava per le manovre di Marquez ‘scorrette' — aveva scritto Fabrizio —. Bisogna dargli ragione. Marc è diventato un punto di riferimento: questi giovani emulano le sue gesta, facendo sorpassi troppo a limite, appoggiandosi al proprio avversario rischiando ogni centimetro”.

Da Austin, è arrivata la risposta scocciata di Marquez: “È una stagione difficile, triste, per il mondo dei moto — ha commentato l’otto volte iridato nel Motomondiale —. Quando ho letto il commento di quella persona, non ho capito come un pilota possa arrivare a dire quelle cose, soprattutto in un momento così difficile. Quindi non ho voglia di perdere tempo a rispondere a questo commento, perché appena l'ho letto mi sono detto che sarebbe stato meglio dimenticarlo. La cosa più importante è cercare di analizzare le cose e migliorarle. Ovviamente il rischio ci sarà sempre, perché questo fa parte del mondo dei motori, ma dobbiamo cercare di ridurlo”.

