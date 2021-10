F1, questa Red Bull? Potete pure scordarvela: impensabile, in pista in Turchia... con questa livrea

Lorenzo Pastuglia 06 ottobre 2021 a

Gli omaggi di Red Bull e AlphaTauri alla Honda, fornitrice di motori ai due team di F1 in uscita dal Circus a fine 2021. Nel GP di Turchia di questo weekend, le RB16-B di Verstappen e Pérez saranno tinte dei colori della bandiera giapponese, ovvero di bianco e rosso e non del classico blu opaco e giallo tipici di Milton Keynes. Un omaggio già in programma per questo weekend, ma che era inizialmente previsto per il GP di Suzuka, cancellato a causa del Covid ad agosto e poi sostituito proprio dalla gara dell’Istanbul Park.

La livrea riprende nello stile la Honda RA272: la prima monoposto nipponica in grado di imporsi nella categoria, con la vittoria dello statunitense Richie Gunther nel GP del Messico 1965. Oltre alla Red Bull, anche l’AlphaTauri — scuderia di Faenza controllata dal team austriaco e che collabora con Honda dal 2018 — si presenterà sulla griglia di partenza con scritto “arigato” in giapponese (“grazie”, in italiano) sull’ala posteriore delle AT02 di Tsunoda e Gasly.

“Non vedevamo l'ora di festeggiare il nostro rapporto di grande successo con Honda insieme ai fan giapponesi, sulla pista di casa a Suzuka — ha commentato il team principal Red Bull, Christian Horner — Con la gara cancellata, non potevamo far passare questo weekend senza omaggiarli, così abbiamo portato l’iniziativa a Istanbul”. E ancora: “Speriamo di poter cogliere un’altra vittoria proprio in questo speciale weekend”.

