Gianluigi Donnarumma, bentornato. "Mi lasci dire una cosa": Fabio Capello lo distrugge con una frase

Stasera, mercoledì 6 ottobre, la Nazionale allenata da Roberto Mancini si contenderà l'accesso alla finale di Nations League contro la Spagna, che è stata l'unica squadra contro cui gli azzurri non sono riusciti a dominare la partita, sfangandola ai calci di rigore grazie a Gianluigi Donnarumma (poi ripetutosi contro l'Inghilterra in tono addirittura maggiore) e alla freddezza di Jorginho. Da giorni, però, il match è finito incredibilmente in secondo piano: si parla quasi esclusivamente del ritorno di Donnarumma a San Siro.

Dove si prevede un clima ostile, con i tifosi del Milan disinteressati dal fatto che giochi la Nazionale, tra l'altro in una partita che può avvicinarsi al secondo trofeo consecutivo, dopo quello alzato ad Euro 2020. "Non sarai mai il benvenuto, uomo di me***", è lo striscione con cui è stato accolto Donnarumma, che ovviamente si aspettava la reazione isterica e verbalmente violenta dei suoi ex tifosi, che si sentono traditi dal fatto che sia passato al Psg, dove tra l'altro ancora non è titolare.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Capello ha detto la sua sull'ambiente ostile con cui Donnarumma dovrà fare i conti a San Siro: non gli verranno risparmiati i fischi per come è andato via dal club rossonero. "Donnarumma è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo, ma mi lasci dire una cosa - ha dichiarato l'ex allenatore - credo anche che sia stato irriconoscente verso il Milan. Per tutto ciò che aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente".

