Leonardo Bonucci, "sono più arrabbiato di voi": dopo la follia lascia il ritiro, la giornata più nera

"Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai”. Lo scrive Leonardo Bonucci sui propri social, che saluta la Nazionale per far ritorno alla Juve dopo l’espulsione di mercoledì sera contro la Spagna. Un rosso che gli costringerà a saltare la sfida per il 3° posto contro la perdente tra Francia e Belgio, seconda semifinale di Nations League in programma stasera a Torino.

Il difensore è stato espulso al 42’ del primo tempo per doppia ammonizione. Prima il giallo alla mezz’ora per proteste, poi il secondo per fallo che ha lasciato i suoi compagni in 10. E subito dopo la Spagna ha trovato il 2-0 con Ferrán Torres, già a quota 12 gol in 21 presenze con le Furie Rosse e altrettanti anni. Sul primo giallo di Bonucci, era intervenuto anche il c.t. Roberto Mancini nel post partita: "Leo doveva stare più attento, non avrebbe dovuto protestare così”.

Un errore che ha condizionato pesantemente la partita: un vero peccato, dato che gli azzurri - al netto dello svantaggio dopo un quarto d'ora di gioco - avevano dato l'impressione di poter fare molto male alla Spagna, presentatasi in versione fortemente rimaneggiata.

