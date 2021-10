Gianluigi Donnarumma fischiato, "gemeva pure la moglie dagli spalti": orrore contro il bordocampista Rai

07 ottobre 2021 a

Non sono stati risparmiati critiche per i due giornalisti Rai in telecronaca per Italia-Spagna, Alberto Rimedio e Alessandro Antinelli a bordocampo. “Rimedio sta cambiando regolamento in diretta pur di non vedere Bonucci espulso sto piangendo” scrive un tifoso dopo l’espulsione di Bonucci giudicata troppo severa durante la telecronaca, ma è sulla questione dei fischi a Donnarumma della parte milanista di San Siro che il web si scatena contro il duo Rimedio-Antinelli.

In molti hanno criticato da parte di Antinelli il voler sempre sottolineare ad ogni collegamento, nel primo tempo della partita, i fischi a Gigio, che si sentivano nitidamente in audio dallo stadio, mentre poi ad un certo punto lo stesso Antinelli ha cominciato a sottolineare gli applausi ma il web lo ha bocciato: “'finalmente applausi per Donnarumma sentiamoli' e appena smette di parlare parte un boato di fischi che mi ha fatto tremare la tv”.

E così su Twitter sono partiti anche gli insulti personali e familiari per il giornalista per aver criticato i deprecabili fischi contro il portiere della Nazionale campione d'Europa. "Io invece sentivo la moglie di Antinelli gemere dagli spalti", l'orrido post di un follower. E la replica del giornalista Rai è stata a muso duro: "Vieni a dirmelo in faccia. Poi vediamo se fai il fenomeno".

