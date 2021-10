Federica Pellegrini, "quel flirt segreto": parla il big del nuoto, una confessione più che inedita

09 ottobre 2021 a

a

a

Negli ambienti gossippari qualche tempo fa girava una voce secondo cui Massimiliano Rosolino avrebbe avuto un flirt con Federica Pellegrini. Il diretto interessato l’ha però bollata come “leggenda metropolitana” in un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera. Insieme hanno trascorso due anni a Verona, dove Rosolino ha praticamente visto nascere il mito della Divina della vasca.

"Ha dato tutto fino all'ultimo giorno ma...". Donnarumma ricoperto di fischi e insulti? Cosa sa Stefano Pioli

In particolare Massimiliano ha parlato di una ragazzina che all’epoca aveva solo 16 anni, ma che già veniva trattata come una stella, nonostante non avesse vinto ancora nulla. E questo non deve essere stato facile innanzitutto per lei, che si è subito ritrovata con una enorme pressione addosso. Riflettori puntati non solo dal punto di vista sportivo: nel 2013 fece discreto rumore il caso tra la Pellegrini e la Federnuoto, con quest’ultima che la accusò di essere maleducata.

Nations League, Rabiot positivo al Covid. Tegola per Allegri: trema la Juve, ma anche il Milan

“Fede o la ami o la odi - ha dichiarato Rosolino - io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità”. Cosa che sotto un certo punto di vista gli sembra anche giusto: “Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.