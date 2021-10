Formula 1, ricordate il vecchio circuito cittadino di Adelaide? Ecco che fine rischia di fare

Lorenzo Pastuglia 11 ottobre 2021 a

Il vecchio circuito cittadino di Adelaide — che ospitò la F.1 dal 1985 al 1995 — rischia definitivamente di scomparire per colpa di una mozione che un consigliere comunale locale, Greg Mackie il suo nome, presenterà martedì 12 ottobre. L’uomo ha così dato ascolto a un gruppo di residenti che vogliono vedere cancellate le aree verdi inutilizzate del vecchio tracciato, utilizzato dal 1999 al marzo dello scorso anno per ospitare le gare Supercars dell'Adelaide 500. La notizia ce la dà l’Adelaide Advertiser: proprio Mackie ha definito la zona come “un’isola di calore urbana nei mesi estivi” e vuole programmare un piano di gestione.

Il leader dell'opposizione vuole fermare Mackie

"Chiederò che l'amministrazione comunale prepari un rapporto per il raggiungimento di una nuova soluzione paesaggistica — ha aggiunto il consigliere al quotidiano cittadino — che alla fine fornisca servizi all’ombra per gli utenti del parco, ora che non ci sono più le corse di cavalli e automobilistiche. Un progetto che non deve necessariamente presupporre la rimozione di tutte le superfici più dure, ma che le possa ridurre”.

Il leader dell’opposizione, Peter Malinauskas, vuole provarlo a fermare ma non è facile, nonostante un accordo già firmato da lui con Supercars per far tornare la serie a marzo 2022, se verrà eletto lo stesso mese alle prossime elezioni statali. "Non lo faccio perché sono un appassionato del Motorsport o perché insegno ai miei figli ad andare in bicicletta proprio su queste strade — ha detto Malinauskas alla radio FiveAA Adelaide — ma perché penso che il circuito possa generare nuovi posti di lavoro e si trova in una zona fantastica della città. Noi laburisti vogliamo che la città torni viva dopo il Covid”.

