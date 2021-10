Lorenzo Insigne, trattativa bloccata col Napoli: "Non solo l'Inter", un top club straniero si fa avanti

12 ottobre 2021 a

a

a

Continua il lunghissimo tira e molla tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Il capitano non vorrebbe lasciare lo stadio Diego Armando Maradona: ne è una dimostrazione il fatto che in campo sia uno dei trascinatori di questa squadra ancora imbattuta e in cima alla classifica della Serie A. Il rapporto con Luciano Spalletti sembra essere buono, ma allora perché non si riesce a trovare un accordo per blindare a vita una vera e propria bandiera del club?

Gigio Donnarumma e la mazzetta di banconote, la bomba di Filippo Facci: una foto clamorosa | Guarda

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Gazzetta dello Sport, l’ultimo incontro tra l’agente di Insigne e Aurelio De Laurentiis sarebbe andato male. Il presidente ha deciso di alzare la sua offerta, mettendo sul tavolo un contratto di cinque anni da 4,6 milioni di euro a stagione, ma il procuratore Piscacane vorrebbe che il Napoli riconoscesse al suo capitano anche un bonus per il cartellino: si parla di una richiesta di circa 7 milioni.

Una tempesta di milioni di euro, Dybala addio? La proposta indecente che fa tremare la Juve

Una pretesa che ha fatto bloccare la discussione, che a questo punto De Laurentiis non sembra più intenzionato a riprendere: quella del quinquennale è la sua ultima offerta, convinto che sia congrua visto anche il momento di crisi generale dei club. Nel frattempo, però, diverse squadre si sarebbero affacciate alla finestra: tralasciando le sirene americane (difficile che Insigne giochi nella Mls). Più concrete, invece, le piste che portano all’Inter (disposta, secondo la Gazzetta, a offrire 6 milioni di ingaggio) e il Manchester United (che avrebbe effettuato un sondaggio).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.