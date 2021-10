Franck Kessie all'Inter? Le parole pesantissime del manager Atangana: "Mi pare che il Milan..."

Lorenzo Pastuglia 13 ottobre 2021 a

“Siamo quasi all’ottava giornata e c’è tutta questa confusione mediatica sul mio assistito Kessie per il rinnovo con il Milan. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa: ci sono calciatori in scadenza all’Inter, al Marsiglia, al Napoli, al Moenchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia. Qualche giocatore in scadenza, mi è parso di leggere, che lo stia trattando a sua volta anche il Milan”. Firmato, George Atangana, agente del centrocampista del Milan tanto discusso in queste settimane. Il rinnovo del numero 79 con il club di via Aldo Rossi non arriva, e oramai il pessimismo sta prendendo il posto dell’ottimismo. Possibile la deadline a dicembre, e un addio magari a gennaio per monetizzare qualcosa con la vendita del giocatore, come invece non è accaduto per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

“Mai parlato con l’Inter” - “Per un calciatore importante serve sempre un contratto all’altezza — ha aggiunto Atangana in un’intervista con calciomercato.com — L’offerta da 6,5 milioni a stagione? C’è stata un’offerta ufficiale da parte del club e una richiesta da parte dell’agente, ma parliamo di cifre molto lontane rispetto a quelle delle quali si sta parlando”. E ancora: “Se ho parlato con l’Inter? Mai, un calciatore come Frank non ha bisogno di essere proposto a nessuno”. Atangana prova solo fastidio per le notizie circolate in queste settimane: “Da troppo tempo si raccontano le stesse cose in modo errato. Provo dispiacere per quelli che le leggono, credendole vere”.

