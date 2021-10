Serie A, Atalanta ritrova Ilicic, doppietta all'Empoli e toscani ko 4-1

17 ottobre 2021 a

Quattro gol e il ritorno alla vittoria. L'Atalanta si lascia alle spalle il ko casalingo contro il Milan e riparte imponendosi in trasferta per 4-1 al Castellani contro l'Empoli. Tante buone notizie per Gasperini, che ritrova Ilicic: una doppietta pesante per lo sloveno (nonostante il calcio di rigore sbagliato) a segno all'11' e al 26'. Per gli orobici anche un'autogol di Viti al 49' e la rete di Zapata all''89'. Di Francesco al 30' realizza il gol della bandiera per i toscani. In classifica l'Atalanta aggancia la Lazio al quinto posto con 14 punti, mentre l'Empoli resta fermo a quota 9 in decima posizione insieme all'Udinese.

Genoa-Sassuolo - Non basta una doppietta dell'ex Scamacca al Sassuolo per centrare la vittoria al Ferraris contro il Genoa in un match dell'ottava giornata di Serie A. Il 22enne attaccante romano va a segno al 17' e al 20' ma i rossoblù padroni di casa riequilibrano il match grazie a Destro, a segno al 27' e a Vasquez, difensore messicano all'esordio che pareggia all'89'. In classifica gli emiliani sono dodicesimi con 8 punti insieme a Torino e Verona, mentre il Genoa aggancia Sampdoria e Cagliari al 16° posto a quota 6.

Udinese-Bologna - Udinese e Bologna pareggiano 1-1 alla Dacia Arena in un match dell'ottava giornata di Serie A. I friulani, in 10 dal 38' del primo tempo per l'espulsione per doppia ammonizione di Pereyra, passano in svantaggio al 67' per il gol di Barrow ma riescono ad evitare il ko casalingo grazie alla rete di Beto all'83'. In classifica i felsinei sono settimi con 12 punti insieme alla Fiorentina, mentre i bianconeri sono decimi a quota 9 insieme all'Empoli.

