Valentino Rossi sull'ultimo Gp a Misano: "Nessuna illusione, sarà durissima"

L’ultima domenica ‘italiana’ di Valentino. Un weekend speciale, quello che arriva, perché Misano si prepara a salutare l’ultima gara nel Belpaese del Dottore in MotoGP. E per farlo, il fan club del pilota di Tavullia ha già annunciato che assieperà le tribune del tracciato intitolato a Marco Simoncelli con 11 mila borsalini, per tributargli il ‘tanto di cappello’ per quello che ha fatto in pista. E così anche il poster ufficiale dell’evento reca la dicitura “che storia…“, con l’immagine di Valentino in primo piano. Insomma sarà un weekend emozionante per il nove volte campione del mondo della Petronas e i suoi tifosi, sebbene il presente non sia così glorioso come il suo passato in pista.

Allenarsi duramente per le ultime tre gare

Rossi, intanto, non vuole farsi illusioni, dato che non più tardi di un mese fa sulla stessa pista si è qualificato 23° e al traguardo è giunto 17°, distante 33 secondi dal vincitore ‘Pecco’ Bagnaia: “È stato bello avere queste due settimane senza gare, perché abbiamo avuto trasferte molto impegnative come quella degli Stati Uniti — ha detto Vale — In questo periodo mi sono allenato duramente a casa per essere sicuro di poter affrontare queste ultime tre gare nelle migliori condizioni fisiche possibili. Questa seconda gara a Misano sarà più dura della prima, perché è molto probabile che faccia più fresco rispetto a un mese fa”.

Speranza zona-punti

Il ‘Dottore’ spera di poter rientrare in zona punti: “Dobbiamo lavorare per dare il massimo, cercare di essere un po’ più veloci rispetto alle ultime gare e mettere a punto il set-up per essere più competitivi — ha concluso — La prima gara di Misano è stata un momento davvero emozionante per me e naturalmente sarà una gara speciale, in casa. Spero che i tifosi italiani possano godersela”.

