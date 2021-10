Toto Wolff non può più permettersi la Ferrari: la vende (autografata), ecco quanti milioni incassa

Lorenzo Pastuglia 20 ottobre 2021 a

Il capo della Mercedes F1 che vende una.. Ferrari! Sì, proprio Toto Wolff, che ha ceduto un modello della rossa in edizione limitata, autografata dal team principal ed ex pilota austriaco. Così, il pezzo diventa ancora più pregiato. Stiamo parlando di una LaFerrari Aperta, il cui passaggio di proprietà è stato curato dal dealer britannico specializzato Tom Hartley junior. Il prezzo di vendita? Top secret. Ma è verosimile che, essendo un pezzo da collezione, il prezzo di 1,6 milioni di euro possa essere raddoppiato.

Il post su Instagram

Così recita l’annuncio social: “Qualche settimana fa abbiamo annunciato che LaFerrari Aperta di Toto è stata venduta, è passata al suo nuovo proprietario, ma non prima che Toto in persona l’avesse firmata per il suo nuovo custode! Grazie Toto”. Della Ferrari in vendita, sono stati costruiti soltanto 210 esemplari. Una versione coupé derivante dalla hypercar lanciata nel 2014. Wolff ha lasciato la sua firma sotto il cofano anteriore, come ha mostrato nell’annuncio social, e praticamente non l’ha mai usata, anche perché, come capo di una marca rivale, non ha mai potuto farsi vedere in giro con la supercar della concorrenza.

LaFerrari Aperta, ecco come è fatta

LaFerrari Aperta è spinta da un da un motore V12 di 6,262 litri e garantisce 800 Cv, accoppiato a un modulo elettrico da 120 kW per una potenza complessiva di 963 Cv. Prestazioni che sono vicine a una F1. Spaventoso è anche il dato sull’accelerazione: dato che l’auto, che raggiunge i 350 km/h, passa da 0-100 km/h in meno di tre secondi, e ne impiega 7,1 per arrivare ai 200 orari. A livello di telaio, rispetto alla coupé, gli ingegneri sono intervenuti per rinforzare la parte inferiore della vettura. Anche le porte, per via dell’assenza del tetto fisso, hanno un angolo d’inclinazione leggermente differente ma mantengono l’apertura a farfalla. Alettoni e flap sul parabrezza servono a neutralizzare i disturbi provocati dal vento e a godersi la colonna sonora del cattivissimo V12 aspirato.

