Giorgio Chiellini massacra Cristiano Ronaldo: "Se ne doveva andare prima", così ha 'rovinato' la Juve

Giorgio Chiellini, in vista della sfida contro la Juventus prevista per domenica sera 24 ottobre, ha parlato dell'inizio col freno a mano tirato della Juventus che ora, però, sembra aver trovato la quadra. Una delle cause per Chiellini è stato l'addio di Cristiano Ronaldo, non tanto per le qualità immense del giocatore, quanto per modalità e tempistiche: "Sarebbe dovuto andare via prima", spara il capitano ad alzo zero.

L'addio del portoghese infatti era nell'aria da diverso tempo: "Lo avevamo percepito - ha rivelato Chiellini a Dazn -, eravamo arrivati a un punto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e una squadra che giocasse per lui, mi aspettavo che partisse in estate. Quando trova quelle condizioni è sempre decisivo, lo è stato anche alla Juve, ma da noi è in atto un programma di ringiovanimento e ci stava che volesse una squadra che pensasse più al presente che al futuro".

L'addio del portoghese è arrivato il 28 agosto dopo aver giocato in campionato contro l'Udinese: "Certo se fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto, ma l'addio così tardivo è stato uno shock. Sarebbe stato decisamente meglio per noi se fosse partito prima, avremmo avuto modo di prepararci meglio alla stagione. Abbiamo pagato questa cosa. Non è stato difficile da metabolizzare l'addio di Ronaldo, ma sicuramente ha scioccato. Abbiamo lasciato punti nelle prime partite per questo scossone, se fosse andato via prima ci saremmo organizzati meglio e saremmo stati più pronti da subito in campionato", conclude il difensore bianconero.

