Luciano Spalletti espulso? "Un toscano come me...": cacciato per errore ma Rocchi "assolve" l'arbitro, surreale

25 ottobre 2021 a

a

a

Alla fine di Roma-Napoli Luciano Spalletti applaude l'arbritro Massa: il direttore di gara replica tirando fuori un cartellino rosso, il secondo dopo quello a Mourinho. L'espressione incredula del tecnico del Napoli è chiara: i complimenti all'arbitro con un "comunque bravo" al seguito, agli "occhi" guardando il video sembrerebbero sinceri. L'espulsione diventa un caso e solleva polemiche. E anche se tra le due parti, negli spogliatoi, è tornato il sereno, gli interrogativi rimangono perché per molti l'arbitro ha esagerato.

Napoli, solo Luciano Spalletti può fregare... Spalletti: quelle ombre nel suo passato

Gianluca Rocchi, designatore della Can, ha voluto allora fare luce sulla vicenda approvando l'operato di Massa: "Il diverbio con Spalletti? Ho parlato con i due allenatori, che si sono scusati a fine partita, segno di intelligenza. L'ho apprezzato molto, l'adrenalina in campo fa perdere la lucidità. Spalletti poi è toscano come me, se avesse fatto a me quella battuta sarebbe stato diverso. Massa ha un altro carattere e ha reagito come abbiamo chiesto di fare: gli arbitri devono essere signori, educati e intransigenti verso chi si comporta male", ha spiegato.

Rubata l'auto a Luciano Spalletti, impensabile: ecco che macchina guidava il mister del Napoli | Guarda

Ma Massa non ha perdonato Luciano Spalletti e proprio il giorno dopo la sfida contro la Roma è arrivata la squalifica per Spalletti che giovedì non potrà andare in panchina per la partita al Maradona di Napoli contro il Bologna per la decima giornata di serie A.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.