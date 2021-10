Inter-Juve, battutaccia-Marchisio sul rigore: "Che gioia vedere Skriniar mentre...", la furia dei nerazzurri

Leonardo Pastuglia 26 ottobre 2021 a

a

a

La Juventus pareggia sull’Inter nel finale — con il contestassimo rigore concesso da Mariani per il contatto di Dumfries su Alex Sandro — e Claudio Marchisio lancia la frecciata ai nerazzurri su Twitter: “La Joya di vedere Skriniar che diceva ad Alex Sandro di rialzarsi". L'ex bianconero poi, rispondendo a un tifoso che gli dice "solo così potevate pareggiare la partita", replica: "Vero per come è stata la partita. Ma era netto. Il Var serve a questo". Tanto che lo stesso ex centrocampista bianconero, infatti, sempre su Twitter alla fine del primo tempo aveva sottolineato la maggiore intensità messa in campo dai nerazzurri: "In ogni pensiero, giocata o idea, la differenza la sta facendo la convinzione. Questa è la differenza in questo primo tempo tra Inter e Juve”.

Var, caos in Serie A: ma quale "domenica ottima", ecco perché il regolamento non funziona

Non si placa la polemica dopo Inter-Juve

Intanto, a due giorni dalla partita, le polemiche proseguono feroci senza finire. Non è bastato il settimo centro in nove partite per Dzeko in avvio, al 17’, dopo il tiro di Calhanoglu da fuori. Perché nel finale Mariani ha approvato un calcio di rigore, inizialmente non visto, richiamato al var da Guida, per giudicare il contatto tra Dumfries e Alex Sandro.

Graziano Cesari, il rigore alla Juventus? "Ecco come stanno le cose", il dettaglio che "inchioda" l'Inter

Dopo essere tornato in campo, il fischietto di Roma ha indicato il dischetto e Paulo Dybala, ritornato dall’infortunio che gli aveva fatto saltare il 'Derby della Mole' contro Torino e la gara interna con la Roma, ha spiazzato Handanovic per l’1-1 finale. Così, i bianconeri sono a cinque risultati utili consecutivi in campionato, e al momento sono sotto di tre lunghezze dalla squadra di Simone Inzaghi, 15 punti contro 18.

"Cosa penso del rigore?", Massimo Moratti scatenato contro la Juventus: ecco che cosa cambia dopo quel fischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.