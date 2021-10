Roma, tutto nudo e fuori di sé in tangenziale? Due auto si schiantano: disastro-vip, chi è questo ragazzo

26 ottobre 2021 a

Si è fatto vedere per strada a Roma completamente nudo, poi ha provocato un incidente e infine ha aggredito i carabinieri. Il protagonista di questa storia è una promessa della pallanuoto e uno dei più importanti "acquisti" della Lazio Nuoto. Si tratta del croato 22enne Sven Augusti, ora denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Stando a quanto trapelato per il momento, pare che il ragazzo fosse in stato di alterazione psicofisica.

Il fatto risale a lunedì 25 ottobre. Il 22enne è stato fermato a tarda sera, intorno alle 22. E in quel momento era completamente nudo su via del Foro Italico a Roma. Poco prima, camminando senza vestiti al centro della strada, il croato aveva provocato pure un incidente: un'auto, infatti, si era ribaltata proprio per non investirlo. I due passeggeri, di 22 e 23 anni, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Sul posto, poi, sono arrivate subito le forze dell'ordine.

All'arrivo dei carabinieri il 22enne, che sarebbe apparso in stato di alterazione psicofisica, ha reagito. Dopo essere stato bloccato, è stato portato in ospedale in osservazione. La sua nuova squadra, Lazio Nuoto, ha sempre avuto belle parole per lui proprio per le sue imprese sportive. "Uno dei 5 gol in campionato del nuovo numero 10 delle aquile, Sven Augusti: il giovane croato si sta integrando sempre più e sempre meglio, sia negli schemi di coach Sebastianutti, sia nel gruppo squadra biancoceleste", si leggeva sui social qualche giorno fa. Resta da capire se la squadra deciderà adesso di prendere provvedimenti.

