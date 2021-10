Le Iene, bomba di Filippo Roma su Inter-Juve: il rigore? "Non posso parlare", pesantissimi sospetti

27 ottobre 2021 a

Il rigore per i bianconeri alla fine di Inter-Juventus ha scatenato molte polemiche, per l'ennesima volta durante questa sfida. L'arbitro Maurizio Mariani aveva detto di proseguire dopo il contrasto tra l'interista Dumfries e lo juventino Alex Sandro. Il Var lo ha richiamato ed è stata decisa la massima punizione che ha portato al pareggio. Ma era davvero un episodio da Var? Si chiedono le Iene nella trasmissione andata in onda martedì 26 ottobre su Italia 1.

La iena Filippo Roma ha cercato così di fare luce anche sul caso del rigore Dumfries-Alex Sandro che ha scatenato mille polemiche tra gli interisti. Ha provato anche a intercettare Filippo Mariani, l’arbitro di quel match che prima ha valutato non falloso l’intervento del terzino interista salvo poi tornare sulla sua decisione dopo il richiamo di Guida dalla sala Var. Mariani alle ripetute domande della iena si è trincerato dietro un “Non posso parlare, deve chiedere alle nostre istituzioni, abbiamo un regolamento interno, per parlare devo essere autorizzato”.

Nel servizio della trasmissione di Italia 1 che nel corso della sua inchiesta, le Iene hanno chiesto chiarezza sul Var allo stesso presidente Aia, Trentalange, che lui stesso aveva annunciato all’atto del suo insediamento. Lo stesso Roma ha raggiunto telefonicamente Trentalange per chiedere spiegazioni sul protocollo Var e sul caso Inter-Juve avendo in risposta un secco “no comment”. Tra le varie testimonianze riportate c’è anche quella dell’ex arbitro Gianluca Paparesta che a precisa domanda ha risposto: “Secondo me Mariani e il Var hanno sbagliato, c’è ampia, c’è disparità nell’applicare le regole nelle varie partite. Ci rimette così la credibilità degli arbitri. L’arbitro ha visto l’azione da due metri considerandola non da rigore; viene poi richiamato e cambia decisione. Non si tratta di evidente errore dell’arbitro”.

