Antonio Conte vola a Londra, "contratto irrifiutabile": il Tottenham mette sul piatto una cifra "mostruosa"

Il pesantissimo 3-0 subito dal Tottenham contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo è stata una mazzata decisiva per Nuno Espirito Santo, che ha perso il posto in panchina a causa delle tre sconfitte nelle ultime quattro partite e dell’ottavo posto in Premier League, fuori dalla zona Europa. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, gli Spurs avrebbero già individuato il sostituto: si tratta di Antonio Conte, con cui ci sarebbe già un principio di accordo.

Tanto che l’ex allenatore di Juventus e Inter è atteso a Londra con un aereo privato nelle prossime ore. Non sorprende che il Tottenham sia andato deciso su di lui, che già conosce il campionato inglese avendolo vinto con il Chelsea e che soprattutto è stimato da Fabio Paratici, dalla scorsa estate dg degli Spurs. Tra l’altro un contatto tra i due c’era già stato prima dell’inizio della stagione, ma Conte aveva tentennato: stavolta per lui è pronto un contratto irrinunciabile (si parla di 15 milioni a stagione per un anno e mezzo), più la garanzia di 3-4 acquisti di peso per rinforzare la rosa già a gennaio.

“So quanto Nuno e il suo staff volevano avere successo - ha dichiarato Paratici sull’esonero del portoghese - e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziare lui e il suo staff e augurare loro ogni bene per il futuro”.

