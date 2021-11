Striscia la notizia, Massimiliano Allegri e il raptus a bordo campo a Verona: Juve, il simbolo della crisi

02 novembre 2021 a

a

a

La crisi conclamata della Juventus riassunta nel raptus di Massimiliano Allegri a bordo campo, sabato al Bentegodi. Cristiano Militello, storico inviato di Striscia la notizia, recupera le immagini del tecnico furioso in panchina. In campo, i bianconeri stanno affondando contro il Verona, con doppietta del Cholito Simeone. Dopo il clamoroso ko 2-1 in casa contro il Sassuolo, un'altra debacle che lascia la Signora a soli 15 punti in classifica, a -16 da Milan e Napoli prime in classifica. E con la sensazione di una squadra nuovamente deragliata dopo un periodo di stabilità, sua pure senza brillantezza.

La Juve crolla anche a Verona: doppietta di Simone. Allegri, che succede? Vetta lontanissima

Allegri, scatenato, si agita lungo la linea del fallo laterale e spazientito getta il cappotto in terra, in un moto di stizza. "Se gli juventini non mostrano attaccamento alla maglia - ironizza Militello sul lancio - Allegri non lo mostra al cappotto. Max, va bene che la situazione è incandescente, ma copriti ché è arrivato il freddo...". Battuta che non allude solo al calendario, ma pure al distacco siderale dalla zona Champions.

Allegri getta il cappotto: guarda il video integrale di Striscia la notizia

Massimiliano Allegri, ecco perché il credito è esaurito (e la Juventus non esiste)

"Sette gradi, sette gradi!", è il labiale (inventato) di Allegri ai suoi giocatori. E Striscia aggiunge il carico proponendo lo sfogo del vicepresidente Pavel Nedved in tribuna: "Ma che ca***o fa?", urla l'ex Furia ceka. "Chissà se ce l'aveva con Allegri", chiede malizioso Militello. Nel caos Juve, tutto è possibile.

Juve demolita dall'Hellas? E Ambra Angiolini "umilia" Max Allegri: spunta una foto clamorosa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.