Juventus demolita dall'Hellas? E Ambra Angiolini "umilia" Max Allegri: spunta una foto clamorosa

Per la Juventus di Massimo Allegri il punto più basso: ko anche con l'Hellas Verona e una classifica disastrosa. Una stagione da incubo, fino ad ora, quella dei bianconeri: la miseria di 15 punti in 11 partite e lo scudetto che, ora, sembra una assoluta chimera.

Il mister, nel post-partita (una partita in cui non ha azzeccato una scelta che fosse una) ha parlato di "squadra da metà classifica". Dunque ha esortato i suoi: "Basta parlare, servono i risultati". Ritornello che però ripete da tempo. E senza ottenere grandi risultati. Nell'ambiente-Juve, ora, si pensa anche a un ritiro. La pista dell'esonero, però, non è percorribile a causa delle voragini in bilancio.

E dopo il clamoroso ko della Juve col Verona, ecco scatenarsi il web. Già, un diluvio di meme la cui protagonista è Ambra Angiolini, la ex del mister, la donna tradita da Allegri. Già, nei meme ecco un'Ambra felice, anzi felicissima, per il tracollo dei bianconeri. E chissà che non sia davvero così...

