Antonio Conte al Tottenham, "la promessa di Paratici". Mercato mostruoso, due "scippi" alla SerieA

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Manca solo l’annuncio ufficiale, dopo che la giornata di trattative del 1 novembre tra il presidente del club londinese, Daniel Levy, il chief football officer, l’ex Juve Fabio Paratici, e il tecnico pugliese ha portato all’accordo tra le pari: il contratto che verrà firmato è fino al giugno 2023, con opzione per l’anno successivo. Lo stipendio sarà intorno ai 18 milioni di euro lordi annui, con promesse anche sul mercato di riparazione, che l’allenatore ex Inter vorrebbe attivo e ricco per rilanciare gli Spurs. Secondo il quotidiano inglese, il Sun, i dirigenti avrebbero garantito 180 milioni da poter spendere sul mercato.

Vlahovic e Kessie sul taccuino di Paratici - I nomi che già sono sul taccuino di Paratici sono quelli di Vlahovic e Kessie. Il primo sta trascinando la Fiorentina a suon di gol (è 3° tra i capocannonieri di A alla pari con Simeone e dietro a Immobile, 9), cresciuto definitivamente in Toscana e che non rinnoverà il contratti con la Viola in scadenza nel giugno 2023. Il secondo non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo con il Milan e con il passare dei giorni l’ottimismo diminuisce sempre di più. Possibile che Maldini e Massara considerino l’idea di cederlo a gennaio, per non perderlo a zero come Donnarumma e Calhanoglu.

Conte, voglia di un ritorno a Londra - Per Conte, intanto, è arrivato il ritorno a Londra, una città particolarmente apprezzata e già vissuta in passato nella sua esperienza al Chelsea. Uno stimolo in più per tornare e accettare la proposta del Tottenham. Intanto oggi, mercoledì 2 novembre, dovrebbe guidare il suo primo allenamento. Il debutto, invece, è previsto per la gara di Conference League contro il Vitesse di giovedì, pochi giorni prima della sfida domenica a Liverpool contro l’Everton dell’ex tecnico del Napoli, Benitez.

