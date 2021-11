Milan, strada complicata ma non impossibile: ecco come qualificarsi agli ottavi di Champions

Lorenzo Pastuglia 04 novembre 2021 a

Milan, la strada in Europa è complicatissima. Ma ancora nulla è perduto. Conquistato il primo punto mercoledì contro il Porto, ora la classifica nel girone dice questo: Liverpool (12), Porto (5), Atletico Madrid (4) e rossoneri a uno. E le due sfide rimanenti non sono proprio delle migliori, dato che la squadra di Pioli affronterà l’Atletico Madrid in Spagna e il Liverpool in casa. Ci sono però dei ‘ma’: la squadra è in crescita in Europa e nel finale della sfida contro i portoghesi a San Siro ha anche sfiorato la vittoria, nonostante i rivali abbiano meritato qualcosina in più anche in fatto di occasioni. E le prossime sfide sono ancora alla portata.

Tutto in due sfide, e se il Milan entrasse in Europa League…

In caso di successo a Madrid, la squadra si ritroverebbe a quota 4, alla pari proprio dell’Atletico, che mercoledì ha perso in casa del Liverpool. La situazione, si potrebbe così clamorosamente riaprire, con il Milan che si giocherebbe tutto a San Siro contro il Liverpool già qualificato e le altre due del girone a scornarsi in casa del Porto. E in caso di esito negativo per la Champions, il discorso potrebbe rimanere aperto per l’Europa League, dove i rossoneri avrebbero un organico di tutto rispetto per provare ad arrivare in fondo.

In caso di uscita dall’Europa, alla fine non ci sarebbe da disperarsi più di tanto. Perché gli uomini di Pioli potrebbero puntare alla lotta Scudetto con più decisione e anche più freschezza, conservando le energie rispetto a Juve e Inter, impegnate in Europa, giocando così solo la Coppa Italia come impegno aggiuntivo. Intanto l’aritmetica concede ancora speranza ai rossoneri, quindi, mai dire mai…

