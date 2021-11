Wanda Nara e Mauro Icardi, lo sfregio in una foto: "Grazie", con chi è lei: un clamoroso ribaltone

05 novembre 2021 a

Sempre più insistenti le voci e i segnali sulla rottura definitiva tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una ulteriore conferma è arrivata nelle scorse ore dall’argentina che, in modo sorprendente, ha pubblicato tra le sue storie di Instagram una fotografia del suo ex Maxi Lopez. Nonostante gli attriti del passato, oggi i due hanno mantenuto degli ottimi rapporti, soprattutto per il bene dei figli avuti assieme, ossia Valentino, Benedicto e Constantino.

La pubblicazione di questo scatto, secondo alcuni, rappresenterebbe un vero e proprio schiaffo all'attaccante del Psg. Nella foto si vedono i tre figli avuti da Lopez, lo stesso calciatore e la sua attuale fidanzata, la modella svedese Daniela Christiansson. L'immagine, poi, è stata impreziosita dalla Nara con un paio di emoj, un cuore e quella di due mani giunte. Chiaro chiaro il messaggio che Wanda ha voluto veicolare: "Grazie Maxi".

I problemi tra Wanda e Mauro sarebbero ricominciati dopo che nei giorni scorsi la Nara ha scoperto che il giocatore ha avuto un incontro segreto con China Suarez. E la vicenda, una volta trapelata, avrebbe messo la parola fine al loro rapporto. L'agente argentina, così, avrebbe fatto le valigie per poi prendere un aereo Parigi-Milano, solo andata. Inoltre, l’imprenditrice - come hanno riferito i media d’oltreoceano - avrebbe mostrato immensa gratitudine all’ex Lopez il quale, dopo aver saputo della crisi tra lei e Icardi, sarebbe volato a Parigi per prendersi cura dei figli. Così da lasciare alla coppia il tempo necessario per la riconciliazione. Che poi però non c'è stata.

