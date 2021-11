Aaron Ramsey 35mila euro per ogni minuto giocato, la Juve lo caccia? Rumors sulla scelta estrema

Lorenzo Pastuglia 09 novembre 2021 a

Aaron Ramsey-Juventus: per La Gazzetta dello Sport è possibile la risoluzione del contratto che lega il gallese al club bianconero. L’ex Arsenal, infatti, in questo inizio di stagione ha giocato molto di più in Nazionale che nel suo club attuale, e le prossime gare in programma contro Bielorussia e Belgio potrebbero vederlo ancora titolare, contro i 112 minuti giocati solamente con la squadra di Allegri tra campionato e coppe. Nonostante l’arrivo del tecnico di Livorno, Ramsey aveva comunque deciso di rimanere a Torino e Allegri gli aveva proposto di cambiare ruolo, giocando davanti alla difesa da regista, così da correre molto meno rispetto a quanto è abituato a fare da trequartista. Ma di spazio ne trova poco: si pensi che, ad ora, il gallese viene pagato in media 35mila euro per ogni minuto passato sul campo da gioco.

La soluzione tentata (e non riuscita) da Allegri

Ma dopo diversi esperimenti estivi, Allegri non ha visto in Ramsey il giocatore ideale per ricoprire quel ruolo. Sia per un fatto di tempi di gioco non giusti, che per la voglia di rendere nella nuova posizione. E i soliti problemini fisici lo hanno ancora rallentato, come spesso già accaduto nella sua nuova esperienza in bianconero. Se a gennaio l’addio è possibile, resta complicato però il trasferimento in un altro club per via di un contratto con clausole piuttosto complicate. Ecco dunque che la strada della risoluzione potrebbe essere la scelta giusta per tutti, per terminare così la sua esperienza italiana e tornare in Inghilterra, dove le offerte non mancano. Ma, in questo momento della stagione, scrive ancora Gazzetta, sia il club che giocatore non hanno ancora discusso di questa soluzione.

I numeri di Ramsey

Aaron Ramsey, al momento, ha giocato solo tre partite su 12 di campionato: all’esordio in trasferta con l’Udinese (pari per 2-2), nell’altra trasferta di Napoli (persa per 2-1) e nella vittoria in casa contro la Sampdoria per 3-2. In nazionale è andata invece decisamente meglio rispetto al suo inizio di stagione in bianconero.

