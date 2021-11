Dazn, Giancarlo Giorgetti invita al ministero i vertici: "Disponibili alla collaborazione"

10 novembre 2021 a

La querelle Dazn non accenna a diminuire. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha convocato al Mise i vertici della società per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, dopo le ultime decisioni dell'azienda che detiene i diritti tv del calcio di serie A. Giorgetti, assieme con la sottosegretaria Anna Ascani, ha invitato i rappresentanti di Dazn per martedì 16 novembre alle ore 15.

Dazn ha fatto sapere di aver accolto l'invito del ministro Giorgetti all'incontro al Mise. "Come di consueto siamo disponibili alla collaborazione e al confronto con le autorità e le istituzioni. A questo riguardo, abbiamo prontamente accolto l'invito da parte del Ministro e della Sottosegretario dello Sviluppo Economico e dell'On. Anna Ascani, a un confronto da svolgersi all'inizio della prossima settimana", si legge in una nota della piattaforma streaming.

La questione riguarda il fatto che, secondo il Sole 24 ore, da metà dicembre non si potrà più vedere Dazn su due dispositivi contemporaneamente su due dispositivi. La piattaforma starebbe per mettere fine alla possibilità di concedere a due utenze collegate allo stesso abbonamento di vedere due contenuti contemporaneamente da due device diversi. Contattata proprio da Il Sole 24 Ore in merito, Dazn avrebbe replicato con un secco "no comment" confermando in pratica la notizia. Adesso l'intervento del ministro e la richiesta a Dazn di un incontro per vedere di chiarire la situazione

