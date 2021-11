Italia nel caos, Mancini richiama Bonucci e un giocatore in lacrime: dopo il flop, voci drammatiche dallo spogliatoio

16 novembre 2021 a

L’Italia di Roberto Mancini l’ha combinata grossa. Lasciare la testa del girone e quindi la qualificazione al mondiale alla Svizzera è stato un delitto, messo a punto negli ultimi tre mesi con una serie di partite autolesionistiche: il pareggio contro la scarsissima Bulgaria (travolta 3-0 senza problemi dagli elvetici), il doppio pari con la Svizzera a fronte di altrettanti rigori sbagliati da Jorginho, l’opaco 0-0 in Irlanda del Nord, dove gli azzurri hanno avuto molte più occasioni di perdere che di vincere.

Ci siamo fatti del male da soli, perdendo un girone che sembravamo avere già in tasca e condannandoci all’inferno dei playoff. Tralasciando il precedente nefasto con la Svezia, stavolta può essere addirittura peggio per come è cambiato il format: gli azzurri dovranno giocare, nella migliore delle ipotesi, semifinale e finale, con quest’ultima che potrebbe essere con un’altra testa di serie del calibro del Portogallo. Insomma, a seconda di quello che sarà il verdetto dell’urna tra dieci giorni, a marzo l’Italia potrebbe essere chiamata a giocare due partite durissime da dentro o fuori.

Per fortuna c’è tanto tempo per recuperare consapevolezza, uomini chiave e fiducia, ma intanto al termine del match con l’Irlanda del Nord tutto il gruppo è stato travolto dalla sensazione di fallimento. Stando a quanto riportato dal Giornale, subito dopo il fischio finale Mancini ha richiamato tutti i calciatori, compresi Bonucci e Berardi che si stavano preparando per le interviste post-partita, e ha avuto un confronto diretto. Pare che Jorginho sia addirittura scoppiato in lacrime, sentendo il peso dei due rigori falliti che avrebbero portato l’Italia al mondiale, ma i compagni lo avrebbero subito rincuorato. Adesso non resta che resettare tutto e farsi trovare pronti a marzo: otto anni di fila senza mondiale sono un’eventualità che non si vuole neanche considerare…

